Bronny James, il figlio 18enne del cestista dei Lakers LeBron James, è stato colpito da un arresto cardiaco durante gli allenamenti di basket con la sua squadra universitaria, gli USC Trojans della Università del Sud della California. Secondo quanto riportato dalla testata TMZ, il giovane è stato trasportato in ambulanza con un codice 3 di emergenza e, riferisce un portavoce della famiglia, dopo un breve ricovero in terapia intensiva le sue condizioni appaiono stabili. Il giovane James potrebbe essere scelto durante il Draft Nba 2024 – l’evento annuale in cui le squadre della National Basketball Association (NBA) selezionano i nuovi giocatori che si uniranno alle loro squadre – coronando così il sogno del James senior di giocare insieme al figlio. “LeBron e Savannah desiderano inviare pubblicamente i loro più sentiti ringraziamenti e apprezzamenti allo staff medico e atletico della USC per l’incredibile lavoro e la dedizione alla sicurezza dei loro atleti”, ha dichiarato la famiglia James con una nota.