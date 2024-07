Intitolare una piazza al partigiano e deputato alla Costituente Giordano Pratolongo, che venne picchiato dai fascisti proprio in quel luogo nel primissimo Dopoguerra e che morì anche per i postumi di un attacco squadristico di cui fu vittima davanti alla stazione di Monfalcone? La proposta dell’Anpi, sorretta da una raccolta di firme di cittadini, non piace al Comune retto ancora per pochi giorni della sindaca leghista AnnaMaria Cisint, in partenza per Bruxelles (ma continuerà a fare l’assessore) e che tra breve sarà guidato dal vicesindaco Antonio Garritani di Fratelli d’Italia. Ed è proprio Garritani, in quanto “delegato alle intitolazioni”, che ha risposto all’Associazione Partigiani d’Italia, formalizzando il diniego che cade a tre settimane di distanza dall’intitolazione di una gradinata a Norma Cossetto, la giovane figlia dell’allora segretario del Fascio di Santa Domenica di Visinada (Comune della Croazia), gettata ancora viva in una foiba nel 1943.

Secondo il vicesindaco bastano e avanzano via della Resistenza e via XXV Aprile… Non sono solo i morti a dividere, ma anche le ideologie, ai confini orientali dell’Italia. Così scrive Garritani: “L’attribuzione è soggetta a due ordini di valutazione, di opportunità e di merito. Per quanto riguarda il primo, vi è la necessità di mantenere una rappresentatività equilibrata di natura storico-culturale-ambientale delle diverse espressioni/sensibilità che vengono segnalate. Quest’ultima verifica è un aspetto molto importante perché nel tempo alcune vicende della complessa storia cittadina hanno trovato ampia presenza, mentre altri fatti ed altre personalità -ugualmente ragguardevoli e meritevoli – sono state quasi del tutto trascurate se non addirittura ignorate”. Sembra un bilancino da adottare per misurare figure di opposto segno politico.

Nella seconda parte della lettera, infatti, spiega: “Nel caso della ‘Liberazione’ esistono ampie espressioni di riconoscimento e di omaggio che si richiamano a specifici fatti e ad esponenti di questo periodo: via della Resistenza… via XXV Aprile… via fratelli Fontanot… via Fratelli Cervi…”. Segue un compendio di cippi e perfino di lapidi, con una notazione che coinvolge anche Antonio Gramsci (mori nel 1937) e Giacomo Matteotti (ucciso dai fascisti cento anni fa). Entrambi erano scomparsi ben prima della guerra di Liberazione. Conclusione: “L’amministrazione comunale, sia sotto il profilo dell’opportunità di modifica nominale del luogo indicato, sia di valutazione di mantenere un’equilibrata rappresentatività delle vicende di natura storico-culturale ambientale delle diverse espressioni/sensibilità che vengono segnalate al Comune, non ritiene di accogliere la vostra proposta di intitolazione a Giordano Pratolongo”.

Pratolongo era nato a Trieste nel 1905, è morto nel 1953. Faceva l’operaio e divenne dirigente del Partito Comunista, quindi comandante partigiano delle Brigate d’assalto Garibaldi, dopo aver scontato dieci anni nell’isola di Ventotene, come detenuto politico. Eletto parlamentare della Costituente, fu poi deputato per la circoscrizione Udine-Belluno-Gorizia dal 1948. Si dimise nel 1951 dopo le conseguenze di un’aggressione subita da parte di un gruppo di neofascisti. Morì, due anni più tardi, a soli 48 anni.

La risposta dell’Anpi non si è fatta attendere: “L’elenco delle personalità citate è quanto meno pretestuoso, ad esempio Matteotti e Gramsci appaiono fuori luogo rispetto al tema della Resistenza. Inoltre, l’intitolazione era motivata dall’attività importantissima dell’onorevole Pratolongo che fu anche membro della Costituente, negli anni cruciali del Dopoguerra. Ma di ciò non si fa menzione nel documento del vicesindaco. Allo stesso modo non si cita il fatto che la sua morte fu causata, seppure ad anni di distanza, da un violento pestaggio ad opera di un gruppo di fascisti perpetrato proprio nel piazzale che avremmo voluto intitolare a lui. Fu un episodio che si inquadrava nel clima delle pesanti intimidazioni e violenze fasciste di quegli anni”. La presidente Licia Morsolin aggiunge: “La piazza della Stazione è di fatto senza intitolazione e Pratolongo, a differenza di altri casi, è una persona che ha avuto un legame diretto e importante con la città”.