Sul Colle del Galibier il 27 luglio del 1998 Marco Pantani sferrò il primo attacco decisivo alla maglia gialla Jan Ullrich. Una tappa entrata nella leggenda, che permise al Pirata di compiere la storica doppietta Giro-Tour. 26 anni dopo, Tadej Pogacar non si lascia sfuggire l’occasione: il Tour de France passa sul Galibier, lui punta a ripetere l’impresa che non è più riuscito a nessuno dopo Pantani. L’equazione dà il risultato sperato, perché il campione sloveno regala spettacolo: mette la sua squadra a tirare per tutta la salita, poi attacca sulle ultime rampe, stacca anche l’eterno rivale Jonas Vingegaard. La sua danza in discesa lo porta a guadagnare oltre mezzo minuto. Arriva sul traguardo di Valloire a braccia alzate: si è ripreso la maglia gialla. Ha chiuso il primo capitolo di un’avventura che potrebbe portarlo a riscrivere la storia del ciclismo moderno.

Articolo in aggiornamento

La nuova classifica generale del Tour 2024

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

2. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) +45”

3. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) +50”

4. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) +1’10”

5. Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) +1’14”

6. Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers) +1’16”

7. Mikel Landa (Soudal-Quick Step) +1’32”

8. Joao Almeida (UAE Team Emirates) +1’32”