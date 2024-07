Le basi americane in Europa attivano lo stato di allerta “Charlie“, il secondo per quanto riguarda il livello di protezione. Tra le strutture alle quali è stato incrementato lo stato di allerta, anche la guarnigione dell’esercito americano a Stoccarda (Germania), dove ha sede il Useucom, il comando europeo degli Stati Uniti. Uno status, “Charlie”, che, secondo l’esercito statunitense si applica “quando si verifica un incidente o si ricevono informazioni che indicano una probabile qualche forma di azione terroristica o di attacco contro personale o strutture”.

La decisione americana è giustificata con un aumento della tensione e della minaccia terroristica, come riferito alla Cnn da un dirigente Usa di stanza in Europa che ha dichiarato che un livello di minaccia così alto non si vedeva da almeno 10 anni. Alla stessa emittente, il portavoce statunitense Dan Day ha dichiarato che il comando dell’esercito “valuta costantemente una serie di fattori che influiscono sulla sicurezza della comunità militare statunitense all’estero”, senza però svelare quale informazione raccolta dall’intelligence abbia portato alla decisione di attivare il livello Charlie. Anche le autorità europee, da parte loro, hanno avvertito una potenziale minaccia terroristica, soprattutto con le Olimpiadi di Parigi alle porte, ragione per la quale anche la Francia si è preparata, innalzando dallo scorso marzo il suo sistema di allerta.