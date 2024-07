Come al parco giochi: Lamine Yamal e Nico Williams si divertono in campo e fuori. Esempio lampante del periodo di serenità che si respira nel ritiro spagnolo. Prima dominano gli ottavi di finale a Euro 2024 contro la Georgia (4-1 per la Spagna, appunto), poi scherzano in mezzo al campo giocando a carta, forbice e sasso per decidere chi “dovesse bere per primo” dalla borraccia. Giovani, talentuosi e sempre sorridenti: la forza dell’amicizia tra i due è uno dei tanti ingredienti dell’ottima alchimia della Roja guidata dal ct Luis de la Fuente.

Beata gioventù

Yamal ha 16 anni, Nico 22. E stanno dominando questi Europei. Contro la Georgia, l’ennesima conferma: insieme combinano un gol e un assist. Un feeling che non si limita al calcio giocato, ma che va molto oltre. Come due fratelli che stanno vivendo il sogno di una vita. Condividono ogni singolo istante, l’uno con l’altro: segnano, vincono, e giocano alla Playstation nei momenti di pausa. Eppure c’era qualcuno che l’aveva abolita perché portava a distrazioni: il ct Luciano Spalletti. I fatti hanno dimostrato che non era questo il vero problema della Nazionale italiana.

Lamine Yamal and Nico Williams were playing rock paper scissors after Spain beat Georgia 4-1 in the Euros last 16 ????✂️ pic.twitter.com/GsXbxTWKm7 — ESPN FC (@ESPNFC) June 30, 2024