Domenica 30 giugno a partire dalle 16.00, il Villa Ada Festival di Roma ospita “Dialogues for Gaza“, un’intero evento dedicato alla Striscia e alla necessaria cessazione della tragedia umanitaria in corso. “Il conflitto israelo palestinese non inizia il 7 di ottobre”, affermano gli organizzatori nella presentazione della giornata di incontri. “La popolazione palestinese, che dal mese di ottobre è vittima di un massacro, subisce da decenni un’occupazione militare inammissibile e la negazione dei suoi diritti fondamentali”, scrivono, denunciando “una guerra in cui viene negato anche il diritto all’assistenza umanitaria”.

“Riflessioni, approfondimenti e performance artistiche che, con una raccolta fondi, daranno sostegno ai progetti umanitari e sanitari che alcune associazioni e Ong stanno coraggiosamente portando avanti sia all’interno della Striscia di Gaza che dalle zone limitrofe”, spiega l’organizzazione. “Attraverso un’erogazione liberale il Festival ripartirà l’incasso in modo equivalente tra le associazioni umanitarie presenti”. Nel corso dell’evento saranno presentati usi, costumi, danze, musiche, cibo, tradizionali del popolo palestinese, “al fine di promuoverne e riconoscerne la cultura coinvolgendo tutti i sensi in questa esperienza diretta della realtà palestinese oltre che della sua storia”.

Dalla natura del conflitto al ruolo di intelligenza artificiale e media e fino al punto di vista dell’infanzia, a confrontarsi ci saranno numerosi docenti, attivisti ed esperti. Prenderanno parte all’evento anche BestieRare, Shade, Greta Scarano, Euridice Axen, Francesco Colella, Lodo Guenzi, Nicolò Carnesi, Lorenzo Terenzi, Giorgio Marchesi, Edoardo Leo, Gianmarco Saurino, Michele Riondino, Fausto Sciarappa, Paola Michelini, Niccolò Senni, Marisa Laurito, Marco Bonini, Gaia Nanni, Elena Sofia Ricci, Elisabetta Spada, Giorgia Salari, Elena Arvigo, Monica Nappo, Luchino Giordana, Iante Roach, Tanita Spang, Alberto Paradossi, Ghaith Khaddour, Betti Pedrazzi, Giovanni Scotti, Simona Cavallari, Dalal Suleiman, Simone Liberati, Lia Grieco, Karem Rohana, Francesca Albanese, Luca Sommi, Eric Salerno, Alba Nabulsi, Paolo Pezzati, Alberto Negri, Cecilia Parodi, Martina Marchiò, Giulio Marcon, Eduardo Castaldo, Michele Giorgio, Giuseppe Flavio Pagano, Yousef Salman, Az Theatre, Theatre for Everybody, DJ LITO.