Un malcelato sospiro di sollievo. È quello che si nasconde nei titoli di apertura di molti giornali stranieri, che hanno salutato l’eliminazione della nazionale di Luciano Spalletti con ironia. E anche con un pizzico di felicità, visto che l’Italia in corsa – nonostante gli evidenti limiti della squadra azzurra – resta comunque un avversario ostico, almeno leggendo la storia delle competizioni continentali e mondiali. La notizia dell’eliminazione, quindi, ha fatto il giro del mondo. Il quotidiano spagnolo As apre la propria versione online titolando: “Arrivederci, Italia”. Marca apre scrivendo: “La Svizzera abbatte i campioni d’Europa”. L’inglese Sun parla di “Passeggiata svizzera”. Il giornale tedesco Bild apre con un meraviglioso “Apokalypse CIAO”, con la parola ‘Ciao’ in verde, bianco e rosso. Il portoghese A Bola è netto: “I campioni tornano a casa e nessuno si sorprende”. L’Equipe titola: “La Svizzera elimina l’Italia, detentrice del titolo, e si qualifica ai quarti di finale degli Europei”. Anche in Brasile si parla del naufragio azzurro con Globo che parla di “dominio svizzero”. In Argentina Olé decreta: “Storica Svizzera”.

“L’Italia, detentrice del titolo, battuta dalla Svizzera ed eliminata dalla competizione” titola così sul suo sito Le Figaro, spiegando nel pezzo che “la Svizzera ha facilmente preso il controllo su una pessima squadra italiana”. “La Svizzera entra nei quarti di finali grazia ad una notevole vittoria sull’Italia” scrive nella sua diretta degli Europei il Guardian, che parla di “un’Italia sorprendentemente debole”. “L’Italia, che detiene il titolo, è uscita fiaccamente da Euro 2024 a seguito della brillante esibizione della Svizzera”, gli fa eco la Bbc che sottolinea che la squadra svizzera “ha dominato fin dall’inizio”. Esulta poi ovviamente la stampa elvetica, a cominciare dal Corriere del Ticino che titola in italiano: “Una magica Svizzera fa sparire l’Italia”. “La Svizzera trionfa a Berlino: un risultato scolpito sulla pietra”, è il titolo in francese di Le Temps. “La vita è bella, siamo nei quarti di finale!” è il titolo di Blick, in lingua tedesca.