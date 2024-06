Una tentata rapina si è trasformata in una sparatoria a Roma, nel parcheggio di un hotel in zona Eur, nella notte fra il 25 e il 26 giugno. Il rapinatore, Alessio Caprarra, un 47enne già noto alle forze dell’ordine, ha aggredito una donna di passaggio cercando di strapparle la catenina d’oro che aveva al collo e sparando al suo accompagnatore, un imprenditore di 55 anni, ferito con un proiettile all’addome. L’arma, una calibro 7.65, è stata individuata il 27 giugno su via Cristoforo Colombo, poco prima del Grande raccordo anulare, a meno di due chilometri di distanza dal luogo degli spari.

Le immagini di videosorveglianza e i racconti di alcuni testimoni hanno permesso di fare chiarezza sulla dinamica: come riporta il Messaggero, quando l’imprenditore e l’amica sono arrivati nel parcheggio al termine di una cena aziendale, il rapinatore, era già sul posto. Si è avventato prima sulla donna, cercando di portarle via la catenina d’oro, poi si è scagliato contro l’imprenditore, riuscendo a farsi consegnare da lui l’orologio che aveva con sé. Nel tentativo di fuga, come mostrato dai filmati, dall’arma di Caprarra sono partiti dei proiettili: uno ha raggiunto il 55enne all’addome, mentre un altro ha ferito lo stesso aggressore al polpaccio. Il rapinatore, infine, ha tentato di rubare l’auto su cui erano arrivate le sue vittime, ma non c’è riuscito: il veicolo è stato usato dalla donna per allontanarsi.

Le condizioni del 55enne, inizialmente gravi, sono in miglioramento: resta ricoverato al San Camillo di Roma, ma gli è stata interrotta la sedazione farmacologica indotta dopo l’intervento chirurgico e la conseguente ventilazione meccanica. L’uomo si è svegliato e ha parlato per la prima volta con i familiari.