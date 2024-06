Venti maiali che viaggiavano su un mezzo pesante adibito al trasporto di animali vivi sono morti per mancanza di cibo e acqua. È quanto emerso da un controllo della Polizia stradale di Bari, effettuato giovedì 20 giugno nell’ambito di verifiche ordinarie sul trasporto merci. A riportarlo è Repubblica: gli agenti hanno fermato un tir proveniente dall’Ungheria che stava trasportando circa cento suini. A seguito di accertamenti condotti anche da un medico veterinario della Asl, si è constatato che una ventina di animali erano senza vita.

Secondo la ricostruzione, i due autisti del veicolo, entrambi di nazionalità polacca, non hanno rispettato le norme specifiche previste per questo particolare tipo di trasporto: così alcuni animali erano morti di stenti per mancanza di nutrimento unita allo stress del viaggio. I conducenti, a quanto pare, non hanno nemmeno rispettato i limiti di carico e le pause obbligatorie durante il tragitto. Sono in corso verifiche per accertare lo stato di salute degli animali trasportati e di eventuali pericoli anche per la salute umana: nel frattempo a carico dei responsabili è stata emessa una multa di oltre ottomila euro, oltre al fermo del veicolo utilizzato per il trasporto.