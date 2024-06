Gioventù Nazionale torna in piazza a Milano, di fronte alla sede del Parlamento Europeo, per protestare contro l’eurodeputata Ilaria Salis. “Occupare non è un diritto” recitano i cartelli tenuti in mano dai rappresentanti della giovanile e del partito. “Qui stiamo parlando non di giovani del partito che hanno sbagliato ma di una eurodeputata che ha commesso un reato ben più grave” dice il coordinatore cittadino di Fdi Simone Orlandi riferendosi al contenuto dell’inchiesta di Fanpage. E quando uno dei militanti di Gioventù Nazionale inizia a commentare l’inchiesta di Fanpage viene portato via dal deputato di Fdi Riccardo De Corato senza riuscire a finire la risposta