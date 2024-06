Morta dopo essere stata colpita da una ruota che si è staccata da un camion. È accaduto mercoledì scorso, poco dopo le 18,15, lungo l’autostrada A4, tra lo svincolo di Roncade Meolo e l’allaccio alla tangenziale di Mestre, in direzione Venezia. La vittima è una donna di origini austriache. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati da San Donà che hanno messo subito in sicurezza l’auto incidentata colpita dal pneumatico.

Secondo una prima ricostruzione, il tir che stava percorrendo la carreggiata in direzione Trieste ha perso la ruota posteriore sinistra che ha cominciato a rimbalzare, ha superato la barriera di sicurezza centrale ed è atterrata sul lato conducente della vettura della donna – che andava verso Venezia – colpendola in pieno. I pompieri hanno estratto dall’auto la conducente che è stata subito soccorsa dal personale sanitario del 118 ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente anche la polizia stradale e il personale dell’autostrada.