“Non ho mai smesso di essere razzista e fascista“. Nemmeno nobile, se è per questo. Anche perché, come insegnava qualcuno, signori si nasce e lei “lo nacque”. Elisa Segnini, fino a poche ore fa capo della segreteria della deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli, non è solo di estrema destra, come spiega lei stessa nella seconda puntata dell’inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale, ma è anche nobile. E ha un passato di atleta di livello. Ha disputato, infatti, un campionato del mondo di scherma. Ma non con la nazionale italiana, come le sue convinzioni politiche improntate al patriottismo lascerebbero pensare, bensì con quella della Repubblica Dominicana.

Bergamasca, classe 1995, è considerata tra gli astri nascenti della destra. Ma quella politica è una sorta di seconda vita per Elisa. Il suo primo palcoscenico è stata la pedana, al punto da disputare nel 2015 i campionati del mondo assoluti di scherma tenuti quell’anno a Mosca. Ma perché un’atleta italiana invece di gareggiare con la maglia azzurra decide di farlo con i colori dell’isola caraibica? La diretta interessata in un’intervista al sito Pianetascherma del 12 luglio di quell’anno la spiegava così: “Lo ammetto, sembra davvero una storia molto strana. Da una dozzina di anni vado a Santo Domingo abbastanza regolarmente con la mia famiglia: quando avevo dodici/tredici anni la Federazione dominicana mi ha invitato a partecipare agli Assoluti e ho accettato. Con mio grande stupore sono arrivata seconda, da lì è nata la proposta di tirare per loro. E quando mi hanno chiesto di partecipare ai Mondiali (Cadetti e Giovani Belfast 2008, ndr) con i loro colori, è stata la classica proposta che non si può rifiutare. E così, in men che non si dica, mi sono trovata in mano un passaporto della Repubblica Dominicana e la convocazione per quei Mondiali”.

Curioso, per una delle giovani leve di Fratelli d’Italia, partito che più patriottico e nazionalista non si può, rappresentare i colori di un’altra nazione. Ma tant’è. Del resto l’altra anima di Elisa Segnini varca le Alpi in una fratellanza di portata europea basata sul sangue. Sangue blu, per precisione. Il suo nome completo è, infatti, Elisa Segnini Bocchia di San Lorenzo. “Contessina” la chiama la pagina Facebook di “Aristocrazia Europea” come didascalia di una foto in cui l’esponente di FdI sorride abbracciando Giorgia Meloni il 17 dicembre 2022, quando la leader di Fdi sedeva a Palazzo Chigi già da oltre un mese.

La stessa pagina Facebook pubblica un’altra foto che aggiunge un tassello al ritratto di Segnini. “La Contessa Elisa Segnini Bocchia di San Lorenzo incontra i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, della quale, il padre Alessandro è diplomatico”, si legge in un post del 31 maggio 2020 che sormonta una foto in cui la giovane politica stringe la mano a due persone agghindate con fregi nobiliari. A proposito di diplomatici, sul sito del Consolato della Repubblica di San Marino nella Repubblica Dominicana figura il nome di tale Alessandro Mario Segnini Bocchia di San Lorenzo, nominato nel febbraio 2017 “Console della Serenissima Repubblica di San Marino in Santo Domingo, con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica Dominicana”.