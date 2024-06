Si possono fare follie per un selfie con Cristiano Ronaldo? A quanto pare sì. Almeno a giudicare da quello che è successo ieri, al termine della partita degli Europei 2024, tra Portogallo e Georgia. E nel video, diventato virale sui social, si vede il campione portoghese scendere le scale che lo portano agli spogliatoi dello stadio di Gelsenkirchen, quando un tifoso gli salta addosso davanti dopo aver scavalcato, con un balzo, le transenne. Un tentativo disperato per strappare una foto insieme al suo idolo ma che finisce con una caduta rovinosa. Il ragazzo, infatti, cade nel vuoto, in fondo alle scale. Gli steward cercano anche di attutire la sua caduta, andandogli incontro con le braccia tese. E il tutto avviene davanti allo sguardo di un Ronaldo preoccupato.

