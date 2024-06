La polizia ha arrestato nella sera di lunedì 24 giugno, a Milano, un cittadino di 26 anni per furto aggravato. Gli agenti della Squadra Mobile milanese hanno notato tre persone che, camminando in piazza Oberdan, osservavano le borse e le tasche dei passanti e per questo motivo i poliziotti li hanno pedinati. Dopo aver seguito i turisti in diverse fermate delle stazioni metropolitane di Loreto, Caiazzo e Porta Garibaldi, i tre si sono separati, il 26enne si è diretto verso la stazione ferroviaria di Porta Garibaldi e, nel salire le scale che conducono ai binari, si è posizionato alle spalle di una donna italiana di 35 anni. Durante il tragitto l’uomo, con destrezza, ha infilato la mano all’interno della tasca della giacca della donna e si è impossessato del suo cellulare. I poliziotti, che hanno seguito a distanza e assistito alla scena, hanno fermato il ladro e restituito il cellulare alla vittima ignara di quanto accaduto.