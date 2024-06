Nei boschi di Fresno poteva succedere qualsiasi cosa. Soprattutto a un bimbo di 4 anni. Invece ha un lieto fine la storia del piccolo ritrovato sano e salvo venerdì mattina dopo aver trascorso la notte nella natura selvaggia – popolata da orsi, serpenti – di questa contea della California dove per ore polizia, soccorritori e volontari lo hanno cercato. Il bimbo era scomparso giovedì mattina da un campeggio vicino al lago Huntington. Ancora non è chiaro come e in che momento si sia allontanato dalla sua famiglia. Quando i genitori si sono accorti che non c’era, hanno chiamato la polizia e sono partite le ricerche con tutti i mezzi possibili compresi i cani.

Le squadre di ricerca hanno trovato il bambino venerdì a circa mezzo chilometro da dove era scomparso in un’area boschiva. “Ci sono molte cose che sarebbero potute andare davvero, davvero male in questo caso, e noi siamo stati fortunati, la famiglia è stata fortunata. Il ragazzo è molto, molto fortunato ad essere con la sua famiglia”, ha dichiarato il tenente Brandon Pursell dell’ufficio dello sceriffo della contea di Fresno.

Foto account X dello Sceriffo di Fresno