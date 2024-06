Molestava le giovanissime studentesse sull’autobus. Sono stati inflitti quattro anni e sei mesi per violenza sessuale nei confronti di sette ragazzine che salivano sul bus per andare a scuola a un trentenne che era stato arrestato dopo le indagini dei carabinieri di Arezzo. La condanna è stata inflitta dal giudice per l’udienza preliminare di Arezzo, Stefano Cascone.

Stando a quanto ricostruito durante le indagini e in aula, tutto sarebbe accaduto tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. L’uomo, salendo sul bus proveniente da una vallata dell’Aretino per lavoro e viaggiando insieme alle ragazzine che andavano a scuola, le avrebbe molestate. Per arrivare a lui gli investigatori dell’Arma erano saliti sul bus in borghese mettendo insieme una serie di elementi risultati come prova durante il processo con il rito abbreviato. In origine le denunce erano sei, la settima querela è arrivata nel corso dell’indagine.

Foto di archivio