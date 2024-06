Dopo il fallimentare ritorno a Napoli, Walter Mazzarri era pronto per ripartire alla ricerca di una nuova avventura. Non in Italia, ma in Iran con il club Persepolis della capitale Teheran. Trattativa praticamente conclusa, mancava solo la firma. E mancherà per sempre. Perché il club iraniano – a sorpresa – ha deciso di voltare le spalle all’allenatore italiano per scegliere lo spagnolo Juan Carlos Garrido Fernandez. Sarà lui, dunque, il successore di Osmar Loss, esonerato nonostante abbia vinto gli ultimi due campionati in patria.

Beffato Mazzarri: il club iraniano annuncia Garrido

