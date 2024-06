Il gol di Zaccagni contro la Croazia ha fatto il giro del mondo. Così come la gioia incontenibile di Giorgio Chiellini presente negli studi di Fox Sport in qualità di opinionista per gli Europei seguiti dalla tv americana. Un balzo sulla sedia e un’esultanza durata qualche secondo con il sorriso stampato in faccia. Applausi e risate in studio, dove gli altri ospiti sono rimasti piacevolmente stupiti dalla reazione di Chiellini. Per un istante, all’ex capitano della nazionale italiana è sembrato di essere tornato alle notti magiche di Wembley.

“Te lo avevo detto”

Quasi come una profezia. In fondo, Chiellini sapeva che sarebbe andata a finire così. Magari non in quel modo, all’ultimo secondo. “Te l’avevo detto” si sente urlare negli studi: Chellini, come gli italiani, festeggia un gol decisivo. E che potrebbe rappresentare lo spartiacque dell’europeo azzurro. La sua tensione prima dell’1 a 1 firmato da Zaccagni traspare dal volto e dagli occhi, che cambiano espressione improvvisamente mentre la palla vola verso l’incrocio. Istantanee di un gol che – per ora – ha salvato l’avventura dell’Italia di Spalletti a Euro 2024.