Rissa con calci e bastonate sabato 22 giugno, in corso Buenos Aires a Milano, una delle vie dello shopping più affollate nel week end. Come riporta Milano Today, la rissa ha coinvolto cinque uomini e si è scatenata dopo che un furgone ha frenato a pochi centimetri da due del gruppo, rischiando così di investirli. Ne è partita una lite che si è presto trasformata in uno scontro a colpi di bastoni, calci e pugni davanti alle vetrine dei negozi. Dopo alcuni minuti è intervenuta la polizia che ha fermato quattro persone

