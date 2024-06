In preda ai lupi in una zona safari vietata ai pedoni. È quanto accaduto a una donna di 37 anni allo zoo di Thoiry, vicino a Parigi, rimasta gravemente ferita dopo l’attacco di tre animali mentre stava facendo jogging, probabilmente senza saperlo, in un’area del parco in cui sono autorizzare a transitare solo le automobili. Inizialmente apparsa in condizioni gravi, motivo per cui è stata trasferita in ospedale in codice rosso, secondo la stampa locale è stata dimessa nella serata di domenica 23 giugno.

L’episodio è accaduto nella stessa giornata, intorno alle 9 di mattina. La vittima, che aveva trascorso la notte con la famiglia in una lounge all’interno del parco, è uscita per andare a correre. Secondo Christelle Bercheny, l’amministratrice delegata di Wow Safari Thoiry, l’ente che organizza le escursioni all’interno del parco, “ha attraversato a piedi il recinto della riserva americana, accessibile solo in macchina” e qui è stata assalita da tre lupi riportando ferite al collo, al polpaccio e alla schiena. Gli animali che hanno aggredito la vittima sono stati temporaneamente isolati per consentire il salvataggio della donna prima di tornare al loro posto nella riserva, che “durante l’intervento è stata completamente chiusa”, ha detto ancora Bercheny.

Non è ancora stato chiarito se a sbagliarsi sia stata la donna o se, al contrario, vi fossero dei cartelli di indicazione non ben esposti e da lei non notati. “Stiamo analizzando tutte le circostanze che potrebbero aver portato a questo incidente”, ha concluso Bercheny precisando che è stata aperta un’indagine interna per fare luce sulla vicenda e che “questa è la prima volta a Thoiry, stiamo facendo tutto il possibile per la sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri visitatori”.