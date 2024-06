Sono sconvolgenti le immagini di un palestinese ferito e legato sul cofano di un veicolo militare israeliano in movimento tra le macerie, quasi come fosse uno scudo umano: immagini girate nel nord della Cisgiordania e diffuse sui social network. Tutto è accaduto nell’area di Wadi Burqin, adiacente alla città di Jenin, dopo un’operazione militare finalizzata all’arresto di palestinesi ricercati. Nel corso dell’operazione, l’Idf ha riferito che i suoi soldati hanno risposto al fuoco contro uomini armati. Uno di loro è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco, quindi arrestato, e portato fuori dall’area appunto legato al cofano del veicolo. “La condotta registrata nel video non è coerente con gli ordini dell’Idf e con ciò che ci si aspetta dai suoi soldati”, affermano i militari. “L’incidente – aggiungono – è oggetto di indagine e sarà trattato di conseguenza”. Intanto il palestinese ferito è stato consegnato alla Mezzaluna Rossa per le cure necessarie.