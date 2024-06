Due salvataggi dei Vigili del fuoco hanno permesso di recuperare in sicurezza e senza danni un ragazzo e un’intera famiglia. Il primo a Campiglia Cervo, in provincia di Biella, dove un giovane tuffatosi nelle acque del fiume e rimasto aggrappato a una roccia in mezzo al torrente, la squadra lo ha raggiunto e portato a riva, al sicuro come informano i vigili su X. Intorno alle 13.30 di sabato un giovane si è immerso nel fiume Cervo per fare il bagno. A dare l’allarme è stata una ragazza che era con lui. Grazie alle tecniche di soccorso fluviale, i Vigili accorsi sul posto hanno recuperato il ragazzo riportandolo a riva. Dopo le prime cure è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Mentre il secondo intervento è stato portato a termine nel Bresciano: qui la barca di una famiglia composta da padre, madre e due bambini si è incagliata in un isolotto in mezzo al Chiese. “Raggiunti dall’elicottero Drago 141, sono stati soccorsi dai #sommozzatori a bordo”. A Carpendolo, comune in provincia di Brescia, invece la famiglia stava attraversando il fiume in barca quando improvvisamente le piante di un isolotto l’hanno bloccata. I genitori e i due figli rischiavano di annegare trascinati dalle acque, ma l’intervento dei sommozzatori coordinato insieme all’elicottero Drago 141 ha sventato il peggio.