Rossi, ma di rabbia: il Gran Premio di Formula 1 in Spagna diventa l’ennesimo banco di prova per la convivenza interna (tutt’altro che semplice) tra i due piloti della Ferrari. Il tutto a causa di quanto accaduto nei primi giri della gara. Charles Leclerc è partito bene e ha conquistato una posizione su Lewis Hamilton, subito ripresa, ma poi il pilota è stato rallentato da Lando Norris (McLaren) a tal punto da essere attaccato dal compagno di squadra Carlos Sainz per la quinta posizione.

Fuori dalla zona DRS i due sono arrivati quasi a toccarsi e, nonostante fosse già avanti, Sainz ha tagliato la chicane facendo scattare l’ira del monegasco. Leclerc ha aperto la radio con il proprio box lamentandosi così: “Ha chiuso la porta su di me”. Lo spagnolo però ha risposto immediatamente con queste parole: “Mi ha toccato, ero già davanti. Mi ha spinto fuori“.