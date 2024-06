C’era anche la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, alla manifestazione convocata dai sindacati a Latina, dopo la morte del bracciante Satnam Singh. “Il suo è un nome che non bisogna dimenticare perché non è morto in un incidente sul lavoro ma è stato ucciso dallo sfruttamento, è stato ucciso dal caporalato, è stato ucciso dalla disumanità di chi la mollato con un braccio tranciato da un macchinario davanti casa senza portarlo a curarsi” ha detto la leader del Pd. “Satnam Singh merita giustizia e giustizia deve fare il suo corso ma tutte le istituzioni, tutta la politica e la società devono fare uno sforzo e uno scatto in avanti contro questa piega perché Satnam Singh non è un caso isolato, c’è una legge la 199 ma bisogna mettere le risorse affinché sia pienamente applicata. Ed è troppo facile se le aziende non vengono responsabilizzate e portate a quei tavoli. Nei prossimi giorni presenteremo la nostra proposta per abolire la Bossi-Fini e riscriverla completamente”.