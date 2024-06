Il torneo Queen’s di Londra si tinge di azzurro. Lorenzo Musetti ha superato l’australiano Jordan Thompson in tre set, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, e raggiunge così la terza finale in carriera. Una partita combattuta, terminata dopo 2 ore e 18 minuti di gioco. È il primo finalista e il suo avversario domenica – in una giornata che vedrà anche Jannik Sinner impegnato nella finale di Halle – sarà uno fra Tommy Paul e Sebastian Korda.

Il carrarino diventa il quarto italiano a disputare almeno una finale ATP su ogni superficie dopo quella di Amburgo sulla terra rossa e di Napoli sul cemento, disputate entrambe nel 2022. Musetti è il primo italiano a tornare in finale dell’Atp 500 dopo Matteo Berrettini, che ha giocato e vinto il torneo nel 2021 e nel 2022.

“È stato uno dei match più duri di questa settimana. Lui ha giocato a un livello eccezionale soprattutto nel secondo set”, ha detto Musetti nell’intervista a caldo dopo il match. “Alla fine è stata molto dura. Ne sono uscito con ottimi colpi, quel game (sul 4-3 e servizio Thompson, ndr) mi ha dato il break e la fiducia per chiudere, è stato il momento chiave”, ha aggiunto l’azzurro. “È bellissimo essere arrivato in finale in un torneo dalla grande storia come il Queen’s – ha concluso Musetti- Oggi ho sentito tanti italiani qui oltre al mio team e li ringrazio per esserci stati. Domani è l’ultimo passo, venite a vedermi”.