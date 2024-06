Giovani d’oro, l’Europeo si conferma una vetrina. In questi giorni si parla tanto (e giustamente) di Nico Williams: contro l’Italia lo spagnolo ha fatto davvero paura. Ma oggi in campo scendono altri due gioielli di questa competizione: perché Turchia-Portogallo è anche Arda Guler contro Francisco Conceicao, due giovani destinati a far parlare di loro. E pure parecchio.

Guler, il Real Madrid e la statistica incredibile – Del turco, a dirla tutta, è già un anno pieno che si parla. Il Real Madrid l’anno scorso fece di tutto per acquistarlo dal Fenerbahce: aveva una clausola di 17,5 milioni di euro, ma alla fine Perez lo ha comprato, per anticipare tutti, a 20 milioni, più 10 di bonus, più il 20% sulla futura rivendita. E manca da considerare anche il bonus alla firma versato al papà del giocatore: 15 milioni. Totale? 50 milioni per un talento allora diciottenne, che non ha vissuto una stagione fortunata. Prima la rottura del menisco, poi dei problemi muscolari. Guler, di fatto, si è visto solo alla fine della stagione, ma ha già convinto tutti: tra Real Madrid e Turchia, ha tirato in porta 7 volte. E ha segnato 7 volte. Una media realizzativa migliore è impossibile da trovare, e adesso Ancelotti non ha alcuna intenzione di privarsene, nonostante si ritrovi con giocatori come Mbappé, Bellingham e Vinicius in rosa…

Conceicao jr. (tranne che per la clausola) – Di sicuro ha meno concorrenza al Porto Francisco Conceicao. Che tutti chiamano Chico. O Conceicao Junior: è figlio di Sergio, che lo ha allenato al Porto. A dirla tutta, era stato iconico quell’abbraccio a febbraio 2021, quando contro il Boavista, proprio nel giorno del suo esordio, Chico aveva segnato: lacrime di entrambi, anche se poi il gol era stato annullato. Poco importa: Francisco è cresciuto, ha dimostrato una buona qualità come esterno d’attacco per entrambe le fasce e si è meritato la chiamata in Nazionale. Dove è stato decisivo: Martinez lo aveva elogiato prima della partita contro la Repubblica Ceca, poi gli aveva dato spazio al 90’, con le squadre sull’1-1. Gli sono bastati sessanta secondi per segnare il gol vittoria. E ora sta attirando gli occhi di tanti club: piace in Premier, Spagna e Germania, ha solo 21 anni ma una clausola importantissima. Se venisse esercitata ora, il Porto incasserebbe 30 milioni di euro; dal 16 luglio, invece, diventeranno 60. Un futuro tutto da scrivere, insomma. Per Conceicao come per Guler. E oggi saranno uno contro l’altro. Una sfida nella sfida. Anche per il mercato.