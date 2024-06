Inondazioni ed evacuazioni in Svizzera dopo le forti piogge che hanno colpito il Paese e che hanno causato inondazioni nella Svizzera sudorientale, costringendo le autorità a evacuare le persone nella regione e nel Vallese. La famosa località sciistica svizzera di Zermatt, nel cantone del Vallese, è isolata dal mondo da venerdì mezzogiorno, a causa del maltempo che ha causato frane e allagamenti. Tre persone risultano disperse in seguito a forti inondazioni nel sud-est della Svizzera, ha annunciato la polizia del Cantone dei Grigioni. Una quarta persona, una donna che era stata data per dispersa, è stata “ritrovata viva”, ha dichiarato un portavoce della polizia.