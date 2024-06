Buone notizie per Stefano Tacconi: l’ex calciatore è stato dimesso dal reparto di Chirurgia vascolare universitaria dell’ospedale Molinette di Torino. Tacconi è in buone condizioni e cammina da solo con il supporto di un ausilio. L’intervento effettuato una settimana fa all’arteria femorale destra – di oltre cinque ore – era andato a buon fine e con buon esito clinico.

Il responso dei medici

“Tacconi è in buone condizioni e cammina autonomamente con l’aiuto di un ausilio. L’intervento effettuato una settimana fa ha avuto un esito positivo sulla perfusione e circolazione dell’arto destro operato”, questo quanto si apprende dal bollettino ospedaliero.

Stefano Tacconi era stato ricoverato all’ospedale Molinette di Torino per un grave quadro di ischemia arteriosa dell’arto inferiore destro, a causa di arteriopatia diffusa aorto iliaco femorale (ostruzione arteriosa da aorta a femore), che non era collegata in alcun modo con la sua pregressa patologia. Nello scorso mese di marzo, l’ex calciatore era stato dimesso dall’ospedale di Alessandria dopo 11 mesi di degenza a causa di una emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma che lo aveva colpito nel mese di aprile del 2022.