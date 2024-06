Dopo l’oro agli Europei di Roma, Gianmarco Tamberi deve accontentarsi “solo” del secondo posto alla Jbl Jump Fest di Kosice, in Slovacchia. L’atleta italiano, infatti, si è dovuto arrendere alla misura di 2.23 (insieme a Manuel Lando) dopo tre errori consecutivi a 2.27. Il gradino più alto del podio è stato occupato dal turco Alperen Acet che è riuscito a chiudere con il salto più alto. Deluso per la prestazione, Tamberi si è scusato con il pubblico presente.

Tamberi si scusa con il pubblico: il gesto dell’atleta italiano

Perdere (o meglio, arrivare secondi) con grande stile. Gianmarco Tamberi, quasi a sorpresa, guadagna la medaglia d’argento al torneo di Kosice. Dopo il terzo e decisivo errore, l’italiano ha alzato le mani di fronte al pubblico portando una mano sul cuore in segno di scuse per la prestazione sottotono offerta. I tifosi presenti hanno risposto con un lungo applauso. Ora, il tempo di ricaricare le pile per non trovarsi impreparati all’evento dell’anno: le Olimpiadi di Parigi. Con l’obiettivo di replicare l’oro di Tokyo.