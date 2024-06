È stato arrestato, in flagranza di reato, per concussione il consigliere comunale di Ponza, esponente di Fratelli d’Italia, Danilo D’Amico. I carabinieri della stazione dell’isola pontina e del nucleo operativo Radiomobile hanno arrestato il 33enne per aver chiesto e ricevuto 5mila euro da un imprenditore romano per fargli ottenere un futuro appalto di 50.000 euro, inerente al mantenimento del verde dell’isola.

D’Amico, consigliere di maggioranza con delega ai Lavori pubblici, sui social scrive di essere dirigente provinciale di Fratelli d’Italia e coordinatore del partito sull’isola. Con una nota il coordinatore provinciale di Fdi di Latina, il senatore Nicola Calandrini, tiene a precisare “che il consigliere D’Amico non è attualmente un tesserato di Fratelli d’Italia e che non ricopre il ruolo di coordinatore comunale del partito, essendo lo stesso commissariato da tre anni”.

“Il sindaco, a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza isolana, ringrazia le forze dell’ordine per il lavoro svolto”, commenta invece il primo cittadino di Ponza, Francesco Ambrosino: “Il Comune è sbigottito e comunque estraneo a queste vili pratiche. Il consigliere D’Amico, nel caso fossero confermate le indiscrezioni, ha tradito la fiducia del sindaco e dei suoi elettori e quindi è immediatamente espulso dalla maggioranza consiliare. Ponza è più forte di chi le vuole male e male si comporta. Non è possibile vanificare gli enormi sforzi che quotidianamente vengono messi in campo”.