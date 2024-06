Nel pieno delle operazioni militari della Striscia di Gaza, si scalda il fronte con il Libano. Media arabi citati dal Jerusalem Post riportano che Israele ha iniziato ad attaccare questa mattina nell’area della città di Al Wazzani, nel sud del Paese dei cedri. Le forze israeliane non hanno al momento confermato. Il 18 giugno l’esercito di Tel Aviv aveva fatto sapere che i piani operativi per un attacco contro il Libano sono stati “approvati e validati”, accelerando “la prontezza delle forze sul terreno”.

Washinton continua a predicare moderazione e a invitare Tel Aviv a non aprire un nuovo fronte. Martedì l’inviato speciale di Joe Biden in Medio Oriente Amos Hochstein aveva detto che gli Stati Uniti “evitare un’ulteriore escalation verso una guerra più grande” tra i due paesi. Questa mattina tre funzionari statunitensi hanno riferito alla Cnn che gli Stati Uniti temono seriamente che, nel caso di una vera e propria guerra tra Israele e Hezbollah, il gruppo militante sostenuto dall’Iran possa sopraffare le difese aeree di Tel Aviv nel nord, compreso il decantato sistema di difesa aerea Iron Dome. “Riteniamo che almeno alcune” batterie Iron Dome “saranno sopraffatte“, ha detto un alto funzionario. I timori che l’Iron Dome possa essere vulnerabile al vasto arsenale di missili e droni di Hezbollah sono stati comunicati anche da Israele, che sta spostando forze dal sud di Gaza al nord di Israele.

“Occorre evitare una ulteriore escalation con il Libano della guerra in corso nella Striscia di Gaza”, ha detto il Segretario di Stato americano Antony Blinken incontrando i funzionari israeliani e i consiglieri di Netanyahu. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato americano spiegando che Blinken ha incontrato il ministro degli Affari Strategici Ron Dermer e il consigliere per la Sicurezza Nazionale Tzachi Hanegbi.

E dai media arabi arriva quella che al momento è l’altra notizia di giornata. Una fonte della Forza Quds, reparto di élite dei Guardiani della Rivoluzione iraniana, al quotidiano kuwaitiano Al-Jarida che l’Iran dispone di informazioni sulla sicurezza secondo cui “il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ordinato l’assassinio del capo del movimento sciita Hezbollah, Hassan Nasrallah, qualora si presentasse l’opportunità di farlo”. La fonte sostiene che “i servizi di sicurezza israeliani non sono riusciti finora a trovarlo oppure Nasrallah è sfuggito ai tentativi di individuarlo per pochi minuti”. Lo stesso leader del movimento sciita alleato di Teheran, sostiene la fonte, avrebbe rifiutato l’offerta di trasferirsi con la sua famiglia nella Repubblica islamica.

Il quotidiano riporta quindi che “i servizi di sicurezza collegati alla Forza Quds hanno condotto indagini per scoprire le reti di spionaggio che fanno trapelare informazioni sull’esatta ubicazione di esponenti di Hezbollah che vengono assassinati da Israele quasi su base quotidiana”, sottolineando che “dopo accuse iniziali mosse ai sostenitori dei gruppi politici libanesi anti-Hezbollah, le indagini hanno dimostrato che alcune applicazioni e programmi sugli smartphone, in particolare WhatsApp, sono i principali strumenti di spionaggio israeliano in Libano, Siria, Iraq ed anche nella Striscia di Gaza”.