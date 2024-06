Quando indossa la maglia della Svizzera si trasforma in Cristiano Ronaldo. E sta accadendo anche a Euro2024. Xherdan Shaqiri segna un gol capolavoro contro la Scozia (nella seconda giornata della fase a gironi) che gli vale un posto nella storia del calcio internazionale. L’attaccante del Chicago Fire, infatti, è il primo – e unico – calciatore europeo ad aver segnato in ciascuno degli ultimi sei grandi tornei internazionali.

10 anni, 6 competizioni internazionali sempre in gol

Shaqiri è il classico giocatore che aspetta tutto l’anno per presentarsi a un Europeo (o a un Mondiale) al massimo della forma. E segnare, sempre. Se c’è la Svizzera non può che esserci lo zampino del suo giocatore migliore e più iconico. Negli ultimi dieci anni, Shaqiri ha sempre segnato con la maglia della nazionale. La striscia positiva comincia nel 2014, durante il Mondiale in Brasile: l’attaccante segna la sua prima (e ad ora unica) tripletta contro l’Honduras nella fase a gironi. Due anni dopo, cambia la competizione ma non il vizio per il gol: contro la Polonia, negli ottavi di finale, segna la rete più bella del torneo. Forse, una delle migliori di sempre negli Europei: rovesciata da fuori area e pallone in buca d’angolo. Nel 2018 in Russia, il suo gol al 90′ è fondamentale per il passaggio del turno. Tre gol a Euro2020, uno in Qatar. E ora, contro la Scozia l’ennesimo bellissimo sigillo.

Dal Brasile alla Germania, dal 2014 al 2024. Ogni due anni, per Xherdan Shaqiri e la Svizzera, la storia si ripete.