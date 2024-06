Ivan Zucco, una delle poche speranze mondiali del pugilato italiano, guarderà stasera Italia-Spagna con gli amici in un bar di Verbania: ha fatto lo stesso anche per il match vinto con l’Albania ed è andata bene. “Berrò solo una bibita zero zuccheri – dice a ilfattoquotidiano.it – perché manca poco al match del 6 luglio in Costa Brava e non posso sgarrare, anche se una birretta me la concederei volentieri”. Piemontese di Verbania, il supermedio ha all’attivo 18 match e altrettante vittorie (ben 15 per ko). Ex detentore della cintura Wbc International, ora sfidante ufficiale per il titolo europeo, è insomma uno dei pugili più forti quantomeno in Italia. È appassionato di calcio, ma niente può superare l’amore per la boxe, che gli arriva da un papà ex pugile dilettante che non è potuto passare al professionismo a causa di un problema cardiaco e che oggi è il suo allenatore. Ivan è amico degli interisti Barella e Bastoni e dell’atalantino Scamacca. “Tifo azzurri ovviamente, anche se per me Italia-Spagna è sempre stata una partita difficile. A me piace molto la Spagna sia per andare ad allenarmi sia per le vacanze”.

Combatterà il 6 luglio in una riunione in Catalogna, in cui il pugile spagnolo Sandor Martin, suo compagno di scuderia nella Opi Since 1982 della famiglia Cherchi, sarà il promoter e non protagonista, per una volta, sul ring. Martin è un pezzo da novante della boxe mondiale, è infatti lo sfidante ufficiale di Devin Haney per il titolo di campione del mondo dei superleggeri, per la prestigiosissima sigla Wbc. Martin è stato per due anni campione europeo e nel 2022 ha disputato al Madison Square Garden il campionato mondiale Wbo, perdendolo ai punti per split decision con Teofimo Lopez, dopo averlo messo ko nel secondo round. Visto l’ultimo match di Haney (sconfitto senza perdere la cintura con Garcia), Martin se la potrà sicuramente giocare. Sarebbe un risultato enorme per lui e l’Opi Since 1982, l’organizzazione italiana che lo gestisce insieme alla Top Rank.

Non riceverà messaggi dall’amico Ivan prima della gara di stasera perché l’italiano è superstizioso e preferisce non sfidare troppo la sorte. Sandor stasera guarderà la partita nella sua casa di Barcellona con gli amici, dopo aver fatto allenamento in palestra nel pomeriggio. Segue il calcio, soprattutto l’Athletic Bilbao di cui è tifoso. “Di questa nazionale – racconta a ilfattoquotidiano.it – mi piacciono il portiere Unai Simon e gli attaccanti Nico Williams e Lamine Yamal. Secondo me la Spagna vincerà 2-0. Anzi lancio un messaggio ai miei amici italiani, a Zucco e ai Cherchi. Dico loro – sorride Martin – che possono andare a dormire alla fine del primo tempo se all’indomani devono andare in palestra presto. Tanto la Spagna avrà già messo in cassaforte il risultato al quarantacinquesimo“. Gli sportivi italiani continuino a sperare che lo spagnolo abbia ragione di Haney su di un ring americano, ma che sul pronostico calcistico abbia completamente torto.