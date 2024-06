È morto Satnam Singh, il trentunenne di origine indiana che lunedì pomeriggio era rimasto coinvolto in un terribile incidente sul lavoro in un’azienda agricola di borgo Santa Maria, nella periferia di Latina. L’uomo aveva perso il braccio in un macchinario avvolgiplastica a rullo trainato da un trattore, il quale gli aveva schiacciato anche gli arti inferiori. Invece di essere soccorso, era stato abbandonato davanti la sua abitazione con il braccio tranciato, poggiato sopra una cassetta utilizzata per la raccolta degli ortaggi. Dopo esser stato trasportato d’urgenza in eliambulanza all’ospedale San Camillo, a Roma, dove era ricoverato in prognosi riservata in gravi condizioni, il trentunenne è spirato questa mattina.

“Qui non siamo solo di fronte a un grave incidente sul lavoro, cosa già di per sé allarmante ed evitabile, qui siamo davanti alla barbarie dello sfruttamento, che calpesta le vite delle persone, la dignità, la salute e ogni regola di civiltà”, aveva affermato Hardeep Kaur, segretaria generale Flai Cgil Frosinone Latina, che aveva per prima riferito l’episodio. La procura aveva aperto un’inchiesta per lesioni gravissime e omissione di soccorso, ora destinata a diventare un’inchiesta per omicidio colposo. Sul caso indagano i carabinieri che stanno sentendo testimoni mentre sono ancora in corso accertamenti in merito alla posizione contrattuale del lavoratore. Un incidente sul lavoro quello registrato nel Pontino circondato dal silenzio della politica in generale e dagli eletti nella circoscrizione di Latina, tra cui proprio la premier Giorgia Meloni, che pur in passato ha commentato gravi infortuni.