Ha passato una serata in discoteca ma poi si è accasciato sul lungomare, ha perso i sensi, ed è morto improvvisamente davanti alla compagna incinta all’ottavo mese. È accaduto a Bellaria Igea Marino, in provincia di Rimini, nella notte tra sabato 15 e domenica 16 giugno. La vittima è un docente universitario di 42 anni, Daniele Di Marino, nativo di Roma, ma residente nel Comasco. Insegnava Biologia molecolare all’Università Politecnica delle Marche. Si divideva tra Como, dove viveva, ed Ancona, dove insegnava. Era costantemente impegnato nella ricerca contro il cancro e aveva ottenuto anche importanti risultati e riconoscimenti per il suo lavoro. Il quotidiano romagnolo fa sapere che l’Università dorica e la Croce rossa di Como, insieme ad amici e parenti piangono la scomparsa del docente.

Da una prima ricostruzione fatta dal quotidiano Rimini Today, il professore era in vacanza sulla Riviera romagnola con la sua compagna, quando, dopo aver passato la serata in un locale – il Becky Bay – intorno alle 23:30 si è accasciato sul lungomare, perdendo i sensi. Immediata la chiamata ai soccorsi che una volta arrivati sul posto hanno cercato di rianimarlo ma purtroppo per il 42enne non c’è stato nulla da fare.

Una serata fino a quel momento normale, ha dichiarato la compagna dell’uomo subito ascoltata dai carabinieri. Il docente si era divertito perfino a “pogare” a suon di musica di rock. Dai primi riscontri, secondo quanto riportato dal quotidiano riminese, il corpo del 42enne non presenta lesioni compatibili con dei segni di violenza. Il pubblico ministero di turno ha disposto le analisi tossicologiche e sono in corso gli accertamenti per capire cosa è accaduto. La procura ha aperto un’indagine a carico di ignoti, un atto necessario per effettuare l’autopsia sul corpo dell’uomo.