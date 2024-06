“È tutto buono quello che aiuta a fare crescere la solidarietà e quindi l’autonomia differenziata sia attuata in maniera tale da non creare ulteriori squilibri, ulteriori differenziazioni e sperequazioni tra una parte e l’altra dell’Italia”. Lo ha detto il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, rispondendo ai giornalisti a margine di un evento in Senato, precisando che come Santa Sede tuttavia non ha “una competenza specifica” per intervenire sulle questioni di politica italiana.