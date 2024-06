“Non credo che avvicinerà i cittadini alla politica perché non è una riforma fatta nell’interesse dei cittadini, ma fatta nell’interesse della categoria dei politici. I cittadini, se il governo sarà meno stabile ed efficace, contrariamente alla volontà della riforma, saranno penalizzati, mentre vedranno facilmente che si vuole, anche in questa corporazione, dare una tessera d’ingresso che è l’elezione a membro del Parlamento”. Lo ha detto l’ex premier Mario Monti in Aula al Senato sulle dichiarazioni di voto per il premierato. “Vorrei veramente esortare le autorità del governo a ripensarci”, ha aggiunto.