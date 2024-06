Come altri 550 mila sfollati, Duaa e la sua famiglia vivono in una tenda di fortuna nel campo di Al-Mawasi, dove sua figlia ha contratto l’epatite per l’uso di acqua contaminata

Oxfam è al lavoro nei campi profughi della Striscia per soccorrere la popolazione: il tuo 5 per mille può aiutarci a salvare vite





A Gaza, dopo 8 mesi di guerra, centinaia di migliaia di famiglie, rimaste senza una casa, sono allo stremo. Una delle situazioni più drammatiche è ad Al Mawasi, vicino a Rafah, dove hanno trovato rifugio nelle ultime settimane oltre 550 mila sfollati, che stanno sopravvivendo in accampamenti di fortuna, senza beni di prima necessità, in condizioni igieniche a dir poco precarie. Qui si condivide un bagno con più di altre 4 mila persone e il rischio di diffusione di malattie è altissimo. Questo è il racconto della quotidianità di Duaa e della sua famiglia, della loro continua sfida per sopravvivere.

La tenda dove vivono Duaa, il marito e i suoi figli ha un unico ambiente che serve da cucina, camera da letto e magazzino: di notte è fredda, di giorno l’aria è irrespirabile. Duaa è costretta a cucinare al suo interno, utilizzando un piccolo fornelletto a gas. “Non appena sorge il sole dobbiamo uscire. Anche mentre cucino è caldissimo”, racconta mentre mette a bollire un po’ d’acqua. Mentre Duaa cucina, sua figlia scaccia le mosche dal viso del fratellino più piccolo. “Quando cucino, le mosche infestano il cibo e mentre dorme i mio figlio piccolo dorme, ha il viso ricoperto.”, aggiunge. Intorno alla tenda le strade sono invase dai liquami e dalla spazzatura. Questo porta alla trasmissione di malattie pericolose, mentre il sovraffollamento ne accelera la diffusione. Come tantissimi altri, la figlia di Duaa ha contratto l’epatite, una malattia estremamente contagiosa. “Sta malissimo e al presidio medico mi hanno detto che per lei non c’è cura.”

Duaa mentre utilizza il lavabo predisposto da Oxfam; ne sono stati distribuiti

centinaia a beneficio degli sfollati nel campo di Al Mawasi.

Foto: Alef Multimedia/Oxfam

La risposta di Oxfam a fianco degli sfollati di Gaza

Gli sfollati come Duaa hanno a disposizione pochissima acqua pulita, che spesso mischiano con quella salata o contaminata. Per questo Oxfam è intervenuta tempestivamente dopo l’inizio dell’offensiva nella Striscia, seguita agli attentati del 7 ottobre, per rispondere agli enormi e crescenti bisogni di una popolazione che oggi è quasi interamente composta da sfollati. Un lavoro quotidiano che ha consentito di raggiungere oltre 335 mila persone, tra cui più di 157 mila bambini, con l’obiettivo prioritario di garantire acqua pulita e servizi igienici adeguati ai tantissimi che hanno perso tutto: portando rifornimenti con autobotti, riparando le infrastrutture essenziali andate distrutte, istallando impianti per la desalinizzazione dell’acqua di mare. Nel campo profughi di Al-Mawasi, ad esempio, sono stati installati latrine, lavabi e cisterne.

“Al mattino presto, alle sei, c’era già la fila per i bagni. – spiega Duaa – Ma grazie ai nuovi bagni installati da Oxfam, la situazione è notevolmente migliorata: sono vicini a noi e puliti. Anche per procurarci l’acqua, prima dovevamo camminare anche un chilometro. Mio marito faceva la fila al mattino per riempire le taniche, che poi utilizzavamo per lavare, e doveva farlo nuovamente più tardi. Fortunatamente, grazie ai pozzi scavati da Oxfam, ora le cose sono davvero migliorate”.

Duaa Abu Sabha cucina nella sua tenda nell’area di Al-Mawasi, nel Governatorato di Khan Yunis,

mentre suo marito gioca con i loro bambini

Foto: Alef Multimedia/Oxfam

Il tuo 5 per 1000 a Oxfam per Gaza

Scegli di destinare il tuo 5×1000 a Oxfam Italia e contribuisci a salvare e ricostruire vite nei paesi, come Gaza, colpiti dalle più gravi emergenze umanitarie del nostro tempo.

Il tuo 5×1000 si trasforma in acqua, igiene, cibo e protezione per le persone più fragili, come le bambine, i bambini, le donne e gli uomini di Gaza. Scegli di stare al loro fianco quando compilerai la dichiarazione dei redditi.

Ecco come fare:

cerca sul tuo modello (730, CUD, Unico) il riquadro “SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE”

il riquadro firma e inserisci il Codice Fiscale di Oxfam: 92006700519

È una scelta semplice e gratuita, ma al tempo stesso molto potente, perché può fare la differenza nella vita delle persone più vulnerabili.

Nel 2023, oltre 1.600 persone hanno scelto di destinare il 5×1000 a Oxfam. Anche grazie alle risorse raccolte con il 5×1000, insieme ai nostri partner locali, a Gaza abbiamo già raggiunto centinaia di migliaia di persone.

A questa pagina web trovi tutte le informazioni sul 5×1000, la rendicontazione dell’utilizzo degli anni precedenti e il link per ricevere il codice fiscale di Oxfam via email.

Il 5×1000 a Oxfam è una scelta SEMPLICE E NON COSTA NULLA. GRAZIE!