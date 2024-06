Ha aperto il fuoco contro 9 persone tra cui 2 bambini, poi si è dato alla fuga e si è ucciso in una casa poco distante. È accaduto domenica in un parco acquatico a Rochester Hills, nello Stato del Michigan. Da quanto è stato riportato dallo sceriffo della contea di Oakland Michael Bouchard durante una conferenza stampa, una delle vittime, un bambino di 8 anni, è stato colpito alla testa ed è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. L’altro bimbo, di 4 anni, è stato colpito a una coscia ed è stato stabilizzato in ospedale. Mentre una terza vittima è una donna di 39 anni che ha riportato ferite all’addome e alla gamba e anche lei è in condizioni critiche. “Queste tre vittime – aggiunge lo sceriffo – sono imparentate“. Tra gli altri feriti, di età compresa tra i 30 e i 78 anni, c’è anche una coppia di coniugi e un impiegato comunale.

L’uomo, dopo la sparatoria, si è ucciso in una casa nella vicina Shelby Township, ha riferito Bouchard. Ma la sua identità non è ancora nota. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine americane, l’attentatore si è avvicinato, armato, al Brooklands Plaza Splash Pad, è sceso dal suo veicolo e ha aperto il fuoco in maniera indiscriminata. L’uomo ha utilizzato una pistola semiautomatica e sembra aver ricaricato almeno due volte. Sono 28 i colpi che ha fatto partire, ha aggiunto lo sceriffo. E non c’è nessun legame tra lui e le vittime.

Gli Stati Uniti non sono nuovi a questo tipi di episodi. Il 14 febbraio scorso, durante la parata per la vittoria al Super Bowl della locale squadra di football americano dei Chiefs, a Kansas City (Missouri), una donna è rimasta uccisa e almeno 21 sono le persone rimaste ferite. Undici erano bambini tra i 6 e i 15 anni. O ancora il 7 dicembre 2023, un professore universitario di 67 anni ha aperto il fuoco e ucciso tre persone – ferendone una quarta – in un edificio della University of Nevada a Las Vegas. L’attentatore era stato ucciso dalla polizia.