Il portiere del Millwall e della nazionale del Montenegro, Matija Sarkic, è morto all’età di 26 anni. Ad annunciarlo è lo stesso club inglese di seconda divisione che, in un comunicato, ha scritto: “Tutti nel club inviano il loro affetto e le loro condoglianze alla famiglia e agli amici di Matija in questo momento immensamente triste. La società per ora non rilascia ulteriori commenti e chiede che venga rispettata la privacy della famiglia di Matija”. Anche la Federcalcio del Montenegro ha espresso “le più sincere condoglianze alla famiglia di Sarkic”.

Secondo quanto riferito da Reuters, e riportato dal quotidiano montenegrino Vijesti, il giovane portiere è stato trovato questa mattina in un appartamento di Budva. Ma non sono state chiarite le cause e le circostanze del decesso. Ma il portale Rtcg ha parlato di un malore improvviso. Sono stati gli amici di Sarkic a chiamare i soccorsi ma non è servito a nulla. Il calciatore è morto intorno alle 6.30 di questa mattina. Sul posto è intervenuta anche la polizia.

Sarkic ha giocato la sua ultima partita con il Montenegro il 5 giugno scorso, una sconfitta per 2 reti a 0 in casa del Belgio. Era la sua nona presenza in nazionale secondo quanto riferito dalla federazione calcistica del Montenegro. Per il Millwall, invece, il giovane portiere ha giocato, in questa stagione, 33 partite. Era arrivato dal Wolverhampton, squadra della Premier League, nell’agosto dello scorso anno.