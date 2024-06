Muore all’età di 21 anni Leonardo Scaler, il campione (e promessa) della ginnastica artistica di Terzo d’Aquileia, in provincia di Udine. Il giovane, mentre stava tornando da casa dei nonni, ha perso il controllo della sua Fiat Punto e si è schiantato contro un albero a Cervignano, paese distante 2,5 chilometri dall’abitazione del 21enne. Stando a quanto raccolto, la macchina avrebbe perso l’aderenza al terreno a causa di un forte temporale: dopo due giorni di ricovero, Leonardo Scaler è deceduto. Lascia la mamma Silvia, il papà Maurizio, i nonni, gli zii e i cugini.

La promessa della ginnastica artistica

Leonardo Scaler era molto conosciuto per i successi sportivi che aveva raggiunto nella ginnastica artistica. Nel 2017 aveva vinto il suo primo titolo di campione regionale e poi, quello di campione italiano con la medaglia d’oro al trofeo delle regioni. Per sua volontà, dopo aver espresso il consenso alla donazione, i suoi organi saranno espiantati per altre persone.