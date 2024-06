Con l’ormai certa esclusione dell’Ancona dal prossimo campionato di Lega Pro per problemi di natura finanziaria – in seguito alla decisione confermata da parte del Consiglio Federale della Figc – il posto vacante verrà occupato dal Milan Under 23 dato che il club marchigiano non ha presentato in tempo il ricorso. I rossoneri avranno tempo fino al 25 giugno per presentare la loro richiesta di iscrizione, esattamente due giorni prima dall’incontro del consiglio federale che ufficializzerà tutti gli organici per la stagione 2024/2025.

“Se dovesse esserci un’ulteriore seconda squadra sarebbe motivo di vanto, perché darebbe un segnale di qualità del campionato” ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina. Il riferimento è all’iscrizione al campionato di terza serie di Juventus u23 (o Next Gen) e Atalanta U23. L’aggiunta del Milan “sarebbe un segno tangibile di un campionato che diventa sempre più credibile e ricercato dalle squadre di Serie A, nell’ambito di una ricerca di stabilità di sistema che, con una certa gradualità, il nostro lavoro ha raggiunto”.

L’U23 rossonero di Camarda

Chi giocherà nella seconda squadra rossonera? Il Milan Primavera ha una rosa ricca di talenti e l’ha dimostrato in questa stagione centrando la finale di Youth League. Quasi sicuramente, molti dei giocatori verranno riconfermati. A partire da Francesco Camarda, Kevin Zeroli, il portiere Lapo Nava giusto per citarne alcuni. Inoltre, verranno presi in considerazione anche i giocatori della prima squadra che torneranno dal prestito, come Marko Lazetic, Chaka Traorè e Luka Romero. La squadra sarà allenata da Daniele Bonera, ex difensore del Milan ed ex collaboratore di Stefano Pioli. Inoltre, secondo le regole, i rossoneri potranno schierare fino a 4 giocatori fuori quota (e quindi dai 24 anni in su).