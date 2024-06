“C’è puzza di rancido in ciò che sta succedendo, soprattutto se pensiamo alla violenza squadrista a cui abbiamo assistito ieri alla Camera”. Sono le parole del presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, intervenuto in piazza Montecitorio al presidio per dire no alla riforma dell’autonomia differenziata voluta dal governo Meloni. Presenti, al sit-in, anche i comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, i collettivi studenteschi (Osa e Rete degli studenti medi), Alleanza Verdi-Sinistra con Fratoianni e Bonelli ed Elly Schlein del Partito democratico.