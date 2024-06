Nessuna partita in chiaro per i prossimi tre anni. Il calcio europeo sarà riservato agli abbonati delle pay tv. Secondo le indiscrezioni de Il Sole 24 Ore, Sky non condividerà alcuna partita con gli altri broadcaster. Le tre competizioni europee (Champions League, Europa League e Conference) resteranno un’esclusiva assoluta di Sky (e Now). L’unica concorrenza rimarrà quella di Amazon che, con Prime Video, trasmetterà la miglior partita del mercoledì di Champions,

La svolta

Niente più Canale 5 o TV8: le partite in chiaro non ci saranno più, almeno per i prossimi tre anni. Mediaset, infatti, ha terminato a giugno le sue tre stagioni (come da diritti acquisiti dalla Uefa) che gli permetteva di trasmettere una gara in tv e il servizio completo su Infinity. Sky non è intenzionata a concedergli alcuna partita.

Con il nuovo format della competizione europea, si giocheranno il 47% delle partite in più rispetto alle edizioni precedenti: il numero delle squadre partecipanti alle fasi finali, infatti, saranno 36 anziché 32. Il campionato italiano, potrà contare su otto squadre impegnate in Europa, di cui cinque in Champions League. Una torta ricca su cui l’emittente satellitare ha deciso di puntare forte per consolidare i suoi abbonati.