Lui è Giovanni Mpetshi Perricard, un gigante 20enne francese di 2 metri e 3 centimetri: il classico giocatore che nessuno vorrebbe mai incontrare nel suo match di esordio stagionale sull’erba. È toccato a Lorenzo Musetti, impegnato nel torneo di Stoccarda. L’azzurro, numero 30 al mondo e quinta testa di serie del torneo Atp 250, è riuscito a scampare il pericolo di una eliminazione precoce grazie a una vittoria con un punteggio davvero assurdo, dopo oltre due ore di partita. Musetti ha trionfato in due set, entrambi decisi al tie-break, entrambi con il punteggio di 11 a 9. Insomma, un incredibile 7-6 (11-9), 7-6 (11-9).

Mpetshi Perricard non si è smentito: ha piazzato la bellezza di 21 ace, annullando 8 palle break e ben 7 match point. Una partita in cui nessuno dei due giocatori è mai riuscito a strappare un turno di servizio all’avversario. Musetti dal canto suo ha trovato appena 3 ace, ma non ha concesso nemmeno una palla break al suo avversario. Insomma, quando si è trattato di giocare a tennis non c’è stata gara. Il problema per l’azzurro, però, è stato riuscire a cominciare e controllare lo scambio quando serviva il giovane gigante francese.

Alla fine, insomma, Musetti se l’è cavata, seppure con qualche brivido. Mpetshi Perricard, numero 66 al mondo che a Lione quest’anno ha vinto il suo primo titolo Atp, era la classica trappola da erba. L’azzurro però ha bisogno di trovare il feeling con la superficie e soprattutto non perdere quello con il successo, dopo un ottimo Roland Garros. Un anno fa a Stoccarda arrivò fino ai quarti di finale: per ripetere quel risultato ora dovrà battere l’esperto tedesco Dominik Koepfer.