Il pugile Ryan Garcia è stato arrestato– e successivamente rilasciato – per atti vandalici. L’accusa è stata di “vandalismo con circostanze aggravate” e i fatti risalgono a sabato 8 giugno: il pugile ha distrutto la sua suite di un hotel di Beverly Hills, in condizioni psicologiche realmente preoccupanti causate da un periodo personale assolutamente negativo. Garcia infatti è ripiombato nell’incubo che lo aveva portato a dire addio alla boxe per depressione. Il match vinto contro Devin Haney lo scorso 20 aprile a Las Vegas doveva aver sancito la sua rinascita, invece poi è venuta fuori la positività all’ostarina. Dal doping all’arresto: Garcia è in condizioni psicologiche realmente preoccupanti. Il suo team legale ha parlato di “un carico emotivo immenso” causato dalle gravi condizioni di salute della madre. “Soffre di critici problemi di salute mentale“: dopo essere stato sottoposto a test psicologici in un centro medico, infatti, Garcia è stato rilasciato dalla polizia.

La fragilità di Ryan Garcia

Toccare il punto più alto della carriera per finire nell’oblio, in pochissimo tempo. L’ultimo crollo psicologico di Ryan Garcia è collegato alle condizioni di salute della madre, malata di cancro. L’accusa di doping è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: nervi saltati e perdita del controllo di sé stesso, gli atti vandalici ne sono una conseguenza. I danni causati da Ryan Garcia nella sua suite ammontano a circa 18mila euro: il pugile avrebbe agito in stato di ubriachezza. Proprio per questo motivo, il 25enne rischia anche l’accusa di ubriachezza molesta per le vie della città. L’instabilità psicologica del talento della boxe però non nasce ora e con i problemi di salute della madre. Gli eccessi, dentro e fuori dal ring, sono sempre stati parte del personaggio, che è famoso sui social per i post senza filtri delle sue folli serate.

“Il supporto dei fan è cruciale”

“Siamo a conoscenza del recente arresto. Ciò avviene in un momento straordinariamente difficile per Ryan, poiché è alle prese con notizie devastanti riguardanti la salute di sua madre” ha dichiarato l’avvocato Darin Chavez, legale del pugile. “Prima di tutto, esortiamo tutti a rispettare la privacy di Ryan durante questo periodo difficile. Ryan ha parlato apertamente dei suoi problemi con la salute mentale nel corso degli anni. Il supporto e la comprensione da parte dei fan e del pubblico sono cruciali mentre affronta queste sfide personali. Il nostro team è impegnato a garantire che riceva l’aiuto e le cure adeguate per il suo benessere immediato e a lungo termine”. In seguito alla situazione personale di Garcia, il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles valuterà il caso di vandalismo.