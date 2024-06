Il Malawi piange il suo vicepresidente. Saulos Klaus Chilima è deceduto in un incidente con il suo aereo, i cui rottami sono stati ritrovati in un’area boschiva intorno alla catena montuosa di Chikangawa, situata nel nord del Paese. Lo ha reso noto attraverso un annuncio il governo che ha spiegato come nessuno dei dieci passeggeri, tra questi anche la moglie di Chilima, sia sopravvissuto allo schianto. “Possa Dio dare conforto alle loro famiglie e all’intera nazione in questo momento difficile. Una nuvola nera è caduta su di noi”, ha dichiarato il presidente Lazarus Chakwera.

L’aereo militare (un doppia elica tipo Dornier 228) su cui si trovavano Chilima, la moglie e altre otto persone si è schiantato lunedì mattina (10 giugno) dopo il decollo dalla capitale Lilongwe. La conferma della loro morte è arrivata dopo un giorno di ricerche, partite nel momento in cui il mezzo è scomparso improvvisamente dai radar. Il gruppo era diretto al funerale dell’ex procuratore generale quando, a un certo punto del viaggio, ha dovuto fare i conti con problemi di visibilità. Funzionari del traffico aereo avevano consigliato prima di atterrare all’aeroporto di Mzuzu, a circa 200 miglia a nord della capitale, e poi di fare inversione il prima possibile. Dopodiché, la scomparsa dai sistemi di rilevamento.

Il presidente Chakwera ha indetto una giornata di lutto nazionale per Chilima, 51 anni, considerato in Malawi un possibile contendente per le elezioni presidenziali del prossimo anno. Economista e politico, aveva già ricoperto la carica di vicepresidente nel 2014 ed era stato riconfermato nel 2020 a fianco dell’attuale presidente. Tuttavia, era una persona dal passato controverso. Nel 2022 era stato arrestato con l’accusa di corruzione perché si supponeva che avesse ricevuto tangenti da un uomo d’affari per contratti governativi. Le accuse erano state ritirate dal procuratore nazionale pochi mesi fa.