Caos questa mattina in stazione Centrale, a Garibaldi, Rogoredo e Lambrate. I tabelloni degli orari dei treni segnavano cancellazioni e ritardi fino a 200 minuti. Il motivo? “Un guasto agli impianti di circolazione sulla linea ferroviaria legata al nodo di Milano” che si è verificato intorno alle 12:10 di oggi, lunedì 10 giugno. Lo ha fatto sapere Trenitalia che ha aggiunto che, grazie all’intervento di circa 40 tecnici di Rfi, intervenuti sul guasto per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura, la circolazione ferroviaria al momento sta tornando alla normalità.

“La circolazione è in graduale ripresa in direzione Bologna, Venezia, Genova e sulla linea Torino – Milano, mentre è ancora fortemente rallentata a Milano Centrale”, scrive in una nota Trenitalia. “I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono essere instradati su percorsi alternativi e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 140 minuti – continua – e possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni”.

Il tilt, iniziato verso mezzogiorno, ha coinvolto i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che si sono instradati su percorsi alternativi. Ma sono tanti i minuti accumulati di ritardo. Addirittura fino a 260 minuti, come riportato da Milano Today. E parecchi i disagi per pendolari. Molte tratte ferroviarie, incluse quelle di collegamento con l’aeroporto di Malpensa, sono state cancellate. Non è ancora chiara la natura del guasto.