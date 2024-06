Ha accoltellato prima l’ex moglie e poi anche il figlio che ha cercato di difendere la madre. È accaduto questa mattina, lunedì 10 giugno, a Monza. Un ucraino di 55 anni ha ferito gravemente, a colpi di coltello, l’ex moglie, sua connazionale di 46 anni, e il figlio 23enne nella loro abitazione. Secondo quanto ricostruito nelle ultime ore, dopo l’esito dell’interrogatorio dell’uomo, il 55enne è entrato nella casa delle due vittime in via Ariosto, all’alba, dalla porta principale. E si è scagliato subito contro la donna: dopo averla picchiata, ha impugnato un coltello da cucina, con una lama da 15 centimetri, e l’ha colpita all’addome. Sentendo le urla della madre, il figlio – che era appena uscito – è tornato di corsa in casa e ha tentato di farle da scudo ma è stato a sua volta aggredito a coltellate.

Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme dopo aver sentito le urla della 46enne e aver visto entrambe le vittime scappare fuori di casa ricoperti di sangue. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti di polizia che, una volta entrati nell’abitazione, hanno trovato il 55enne sul balcone, lo hanno bloccato e portato in Questura. L’accusa è quella di tentato duplice omicidio. Le due vittime, invece, sono state soccorse dal 118 e trasportate in gravi condizioni negli ospedali San Gerardo di Monza e Niguarda di Milano. Entrambi hanno riportato ferite alle braccia e all’addome e attualmente sono ricoverati in prognosi riservata ma non sono in pericolo di vita.