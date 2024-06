Maxi furto nella gioielleria Bulgari in via Condotti nel cuore di Roma. Il furto è stato scoperto intorno la mezzanotte dal personale di vigilanza dopo che era scattato il sistema d’allarme. I ladri, almeno tre, sono entrati in un locale di servizio del negozio da un buco nel pavimento che avevano ricavato forando la parete di un locale sottostante. Il bottino è di circa 500mila euro. Sul posto sono stati eseguiti i rilievi dalla polizia Scientifica. Indagano i poliziotti della squadra mobile di Roma, che stanno ispezionando anche i cunicoli delle fogne. Gli investigatori stanno esaminando le videocamere della zona per identificare i ladri.

Già in passato la stessa gioielleria subì un tentativo di furto dove i ladri utilizzarono un carro attrezzi per sfondare la vetrina in pieno giorno.